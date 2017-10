Complexo de viadutos da Cidade Nova Ã© alvo de furto e vandalismo

O Complexo Viário Deputado Dr. Miraldo Gomes, localizado na avenida Eduardo Fróes da Mota, trecho da rotatória do bairro Cidade Nova, está sendo alvo de furto de vandalismo e até mesmo furto de material elétrico.

De acordo com o diretor do Departamento de Iluminação Pública, José Wilton, danificaram recentemente o quadro de medição de energia que alimenta o referido viaduto e furtaram o disjuntor e os cabos. Na oportunidade, ele informou que a substituição dos equipamentos será feita a partir desta quinta-feira. “Vai ser instalada uma tela de proteção com cadeado no quadro de medição de energia, para que seja dificultada a ação de vândalos”, disse.

O diretor do Departamento de Áreas Verdes, Deodato Peixinho, salientou que a ação de depredação na cidade vem ocorrendo pontualmente, “mas ali na área do Complexo Viário Dr. Miraldo Gomes, que é o ponto central da estrutura paisagística do Portal II, que se estende na José Falcão e Transnordestina, tem sido foco de maior incidência de depredação ou maldade humana, dentro das áreas verdes de Feira de Santana”.

Conforme Deodato, recentemente, na área supracitada quebraram dez palmeiras e furtaram o conjunto de bombas elétricas para irrigação, tendo como consequência a sua desativação. “Em função do não funcionamento do sistema de irrigação, as gramas não se sustentaram e as árvores que se mantiveram foram quebradas e outras até furtadas”.

O secretário da SESP, Justiniano França, lamentou a situação e disse que a revitalização do local já está sendo providenciada pela Secretaria de Serviços Públicos. Ele destacou que as ações dos vândalos ao patrimônio público atingem diretamente todos os cidadãos e contribuintes.