IbicaraÃ­: Rui entrega nova sede da CIPE e plano de revitalizaÃ§Ã£o do Rio Cachoeira

Em comemoração aos 65 anos de emancipação política do município de Ibicaraí, o governador Rui Costa inaugurou nesta sexta-feira (20) uma sede avançada da Companhia Independente de Polícia Especializada (CIPE) Cacaueira.

A nova sede da CIPE contará com quatro homens e uma viatura para operações na cidade e em regiões vizinhas. Rui ainda aproveitou a ocasião para lançar o Plano Estratégico de Revitalização da Bacia do Rio Cachoeira, que conta com recursos de R$ 4 milhões para ações de recuperação e preservação do rio.

O plano está inserido no Programa de Desenvolvimento Ambiental (PDA – Bahia). Ainda nesta manhã, o governador recebeu o título de cidadão honorário de Ibicaraí por parte da Câmara de Vereadores.

"Esse reconhecimento aumenta ainda mais a minha responsabilidade e meu compromisso com Ibicaraí. Hoje realizei entregas e inaugurações que com certeza são de grande importância para o desenvolvimento do município e da região, e vou continuar trabalhando em parceria com o prefeito Lula Brandão, para melhorar a vida da população desta cidade", disse Rui Costa. O lançamento de outro projeto ainda marcou a visita do governador. Para promover atividades físicas orientadas por estudantes de educação física, Rui Costa lançou em parceria com a 63ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) de Ibicaraí, a prefeitura da cidade e a Faculdade Montenegro o Projeto Saúde e Bem-estar. Em primeiro momento, serão atendidos de 60 a 70 pessoas entre idosos e PMs. Além disso, Rui entregou um trator com implementos agrícolas; autorizou a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) a celebrar três convênios no âmbito do Programa Bahia Produtiva, para beneficiamento de cacau; e inaugurou a loja da fábrica de chocolate Bahia Cacau da Cooperativa da Agricultura Familiar e Economia Solidária da Bacia do Rio Salgado e Adjacências (COOPFESBA).