SÃ©rgio Cabral Ã© condenado pela terceira vez, desta vez a 13 anos de prisÃ£o

O juiz Marcelo Bretas condenou nesta sexta-feira (20) o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, a 13 anos de prisão. Esta é a terceira vez que o peemedebista é condenado.

A mais nova sentença foi dada no âmbito da Operação Mascates, desdobramento da Operação Calicute. Somadas as três sentenças, Cabral tem 72 anos de prisão para cumprir, caso as penas sejam mantidas em outras instâncias. Além dele, também foram condenados Carlos Miranda e Ary Ferreira da Costa Filho, o Arizinho, apontado como operador financeiro de Cabral em um esquema de lavagem de dinheiro.