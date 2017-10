Nordeste Ã© privilegiado para contemplar chuva de estrelas cadentes neste fim de semana

Quem acredita que estrelas cadentes realizam pedidos terá oportunidade de pedir muita coisa entre esta sexta-feira (20) e a próxima terça (24). Cerca de 35 meteoros por hora poderão ser contemplados céu do Nordeste nesses dias. Segundo cientistas, o auge da chuva acontecerá na madrugada de domingo (22), cerca de 45 minutos antes do amanhecer, quando a maior quantidade de meteoros Oriônidas cruzarão o céu.

As outras regiões do país também poderão avistar o fenômeno, porém, com uma quantidade menor de meteoros. De acordo com astrônomos, o ideal é olhar para o céu por pelo menos uma hora e a melhor posição para contemplar o fenômeno é deitado.

