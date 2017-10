Cineminha e nova pista de trÃ¢nsito para a crianÃ§ada movimentam o Rua Viva na Fraga Maia neste domingo, 22

A alegria e união de amigos e famílias, através do esporte e lazer, em um espaço totalmente preparado, retorna neste domingo, 22, das 8h às 12h, com o projeto Rua Viva, mais uma vez na Avenida Fraga Maia.

Especialmente para esta edição, a Prefeitura Municipal de Feira de Santana e a Superintendência Municipal de Trânsito (SMT) promovem uma série de novidades para adultos e, principalmente, a criançada. O Núcleo de Educação para o Trânsito da superintendência promove sessões de cineminha e pipoca com um menu variado de vídeos educativos. Em cartaz, a importância e respeito aos sinais de trânsito, atenção às placas, semáforos e faixas de segurança para travessia de pedestres (faixas de pedestres), bem como a importância do uso do cinto de segurança e da cadeirinha (poltrona de elevação).

“O objetivo é fomentar, no público infantil do Rua Viva, a consciência sobre obedecer as leis de trânsito e, também, serem multiplicadores na sociedade, principalmente no alerta aos pais”, explica Maurício Carvalho, superintendente municipal de Trânsito.

Como o uso de bicicleta pela garotada começa cada vez mais cedo nesta fase da vida repleta de brincadeiras, muitas vezes em ruas e avenidas, a SMT construiu uma nova pista de 12 metros de comprimento, em formato de circuito, com quatro faixas, sinalização horizontal, além de canteiro central, minisemáforos e miniplacas de sinalização que visam a experiência da turminha do Rua Viva pelas vias de tráfego com total segurança.

O novo espaço na Avenida Fraga Maia, entre as ruas Barra dos Bandeirantes e Casemiro de Abreu, continua com 80 metros de extensão e totalmente monitorado por prepostos da SMT, pela Guarda Municipal e Polícia Militar. Os condutores de veículos e motocicletas terão como opção de retorno a rua Batistão, no bairro Cidade Nova.

A partir de 9h, professores de Educação Física de diversas academias da cidade garantem os exercícios de aquecimento e as aulas alongamento. Em seguida, muita agito com aulas de swing baiano e zumba. Às 11horas, aulas de ginástica funcional encerrarão as atividades do dia.

“Sem causar nenhum transtorno ao trânsito local, proporcionaremos aos frequentadores do Rua Viva a oportunidade de interagir entre família, praticar esportes, passear de bike, andar de skate e de patins aproveitando mais um espaço da cidade”, explica Carvalho.

Livre da rotina do trânsito, moradores da região ainda poderão fazer caminhadas e piqueniques, passear com seu animal e relaxar. O evento terá o apoio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) com a oferta de aferição de pressão e testes de glicemia aos pais e comunidade em geral.

O Rua Viva passeia pela cidade e mobiliza o público com a campanha nas redes sociais (Facebook e Instagram) pela hashtag #ruavivafsa.