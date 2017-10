IncÃªndio se expande e consome 50 hectares da Serra da Bandeira, em Barreiras

O incêndio que atinge a Serra da Bandeira, no município de Barreiras, no oeste da Bahia, avançou no sábado (21) e já consumiu cerca de 50 hectares de vegetação, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

Além dos danos ambientais, o fogo atingiu cinco metros de altura e alcançou os cabos de fibra ótica que ficam às margens da BR-242, interrompendo o fornecimento de internet. Equipes de uma empresa de telecomunicações tenta resolver o problema desde o começo da manhã.

Quem esteve no aerporto da cidade, também neste sábado, teve encarar a fumaça que se espalhou pela região com a força dos ventos. Em alguns pontos, bombeiros tiveram que que reforçar a sinalização da pista. Nenhum voo foi cancelado.

O incêndio de grandes proporções atingiu a Serra da Bandeira na manhã de sexta-feira (20). Ainda não há informações sobre o que provocou o início das chamas.

Por causa da fumaça, a BR-242 registrou engarrafamento por causa da fumaça na sexta-feira. Além disso, por cerca de 2h30, a estrada teve de ser interditada nos dois sentidos para que o Corpo de Bombeiros pudesse atuar no combate ao incêndio, que, segundo a corporação, é um dos maiores já registrados no município.