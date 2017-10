'Governo construirÃ¡ Centro de ConvenÃ§Ãµes do tamanho que a Bahia merece', diz Rui apÃ³s projeto de Neto

O governador Rui Costa (PT) preferiu não comentar sobre o Centro de Convenções que será anunciado pela prefeitura de Salvador, na área do Aeroclube, na segunda-feira (23). "Não comento obra municipal. Se o município tem recurso e tem projeto, ótimo. Não vi anúncio oficial. Não tenho posição por enquanto", disse o governador, durante a Conferência Estadual do PCdoB, neste domingo (22).

Rui Costa reiterou que o governo irá construir o Centro de Convenções "do tamanho que a Bahia merece". "Estamos tocando o projeto de PMI com o Centro do tamanho que o estado merece. Serão investidos 300 a 400 milhões, isso que estamos projetando", afirmou.

O governador disse ainda que além do projeto, terá uma gestão de grupos especializados na atração de eventos internacionais. "Além da construção, teremos gestão de quem entende do negócio. Queremos a Bahia inclusa no cenário internacional. Gestão de 20 a 30 anos com grupos especializados para que a Bahia entre no cenário de eventos internacionais", pontuou.