Otto Alencar diz que senadores tremem de medo de SÃ©rgio Moro

O senador baiano Otto Alencar (PSD) diz que grande parte do Senado treme de medo quando ouve falar o nome do juiz federal Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato na primeira instância.

A afirmação do congressista foi dada ao comentar os privilégios que os políticos da "banda podre" possuem com o foro privilegiado. Para ele, o Supremo Tribunal Federal (STF) perdeu a oportunidade de acabar esse "manto protetor de criminosos". A decisão da Corte em manter o foro privilegiado alegrou e incentivou, segundo Otto Alencar, a banda podre da política a ir às urnas na eleição de 2018 em busca do mandato para garantir a impunidade.

"Sérgio Moro é o nome mais temido para grande parte do Senado. Quando falam o nome dele, tremem que nem uma vara verde. É uma coisa incrível. Parecem umas lolitas", disse, conforme publicação da coluna Tempo Presente, do jornal A Tarde deste domingo (22).