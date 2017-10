Os técnicos Naan, empresa responsável pela irrigação na avenida Getúlio Vargas e rua Olímpio Vital, consideraram positivos os testes realizados nesta sexta-feira, 20. A rede e aspersores modelo pop-up rotativo, que não ficarão à mostra, responderam bem às manobras realizadas.

O sistema será todo automatizado, o que permite o uso racional da água que será retirada de sete poços artesianos abertos ao longo da avenida e da rua, cujas laterais, com grama, e centro, lajotas por onde as pessoas caminharão, serão padronizados.

A automatização também permitirá a economia de energia elétrica pois os aspersores apenas serão ativados quando o gramado necessitar de água. Serão instalados 2.450 aspersores – a vazão varia de 300 a 700 litros por hora. Serão divididos em sete sistemas.

Os técnicos informaram que vários sensores de umidade de solo serão instalados no gramado para que detectem o momento exato no qual a grama precise ser irrigada e desligar automaticamente quando o nível de irrigação atingir o ideal. A expectativa é de que até o final de dezembro a instalação do sistema de irrigação seja concluída.

Todas as pedras portuguesas ao longo da Getúlio Vargas e da Olímpio Vital foram retiradas. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano serão reclassificadas e reaproveitadas em obras futuras.