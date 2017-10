Diante da sua torcida, Bahia vence o VitÃ³ria na Arena Fonte Nova

Diante da sua torcida, o Esquadrão de Aço bateu o Leão por 2 a 1 neste domingo (22), na Arena Fonte Nova, em Salvador. O colombiano Mendoza marcou o primeiro gol e Edigar Júnio anotou o segundo. O zagueiro Wallace descontou para o Vitória. O duelo foi válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com os três pontos conquistados, o Bahia se afasta mais do fantasma do rebaixamento e agora, somando 38 pontos e subindo para a 12ª posição na tabela de classificação do certame nacional. Já o Vitória, terá de torcer por um empate entre Ponte Preta e Avaí, em Campinas, logo mais às 18h.

O Leão é o 16° com 33, um a mais da zona da degola. Na próxima rodada, a 31ª, o Esquadrão de Aço viaja até o Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense, no domingo (29), às 16h no relógio baiano, no estádio do Maracanã. No mesmo dia, mas começando uma hora mais tarde, o Leão recebe a visita do Atlético Goianiense, no Barradão, em Salvador.