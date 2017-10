Nomeados novos titulares do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa

Os novos membros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa de Feira de Santana foram nomeados pelo prefeito José Ronaldo de Carvalho. Eles não são remunerados e o serviço é considerado relevante para o município.

Oitos são representantes de entidades governamentais e sete de entidades da sociedade civil, que foram eleitos recentemente. O mandato será de dois anos, com possibilidade de recondução por igual período. O CMDPI é um órgão consultivo, permanente e vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social.

ENTIDADES GOVERNAMENTAIS

Secretaria de Desenvolvimento Social: Cacilda Miranda da Silva

Secretaria de Saúde: Isabela Machado Sampaio Costa Soares

Secretaria de Educação: Lúcia Oliveira da Silva

Secretaria de Prevenção à Violência: Arivaldo Rangel de Oliveira

Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer: Jose Francisco Sobrinho

Secretaria de Transportes e Trânsito: Matheus Moura Rocha dos Santos

Gabinete do Prefeito: Mário Costa Borges

Procuradoria Geral do Município: Wilson Freitas Suzart

ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL

Centro de Convivência Isa e Almerinda: Rita de Cassia Dias Maia

Instituições de Longa Permanência para Idosos: Associação Feirense e Assistência Social – AFAS: Janaina Cordeiro de Lima e Carvalho Santos

Pessoa Idosa residente no Município de Feira de Santana, participante de movimento ou grupo de idosos constituídos: Ana Angélica Vergne de Moraes

Sindicato/Associação de Aposentados/Associação de Moradores/ Clubes de Serviços, Grupos ou Movimentos de Idosos com políticas e ações regulares: Serviço Social do Comércio – SESC: Ana Paula Barbosa Gonzaga e a Associação de Moradores do Caseb/Centro Social N. S. de Fátima: Tânia Regina Assis Motta.

Instituição de Ensino Superior: Centro Universitário Leonardo da Vinci – Grupo UNIASELVI: Danielly Gomes Silva Santoro

Instituições Religiosas com políticas explícitas e regulares de atendimento e promoção da Pessoa Idosa Arquidiocese de Feira de Santana – Pastoral da Pessoa Idosa: Zélia Nunes Barreto

Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção de Feira de Santana: Marisete Cerqueira Vitória