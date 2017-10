As ligações de Gilmar Mendes para Aécio

Registro da Polícia Federal encontrou exóticas 46 ligações de watts-app do Ministro do STF e presidente do TSE, Gilmar Mendes, para o investigado Senador Aécio Neves. Dessas, 26, não se completaram, mas deixaram a ideia da insistência para que as conversas acontecessem.

O onipresente e falante Ministro não se pronunciou a respeito, talvez, ocupado com algum habeas corpus. Já a Assessoria disse não haver nada de estranho já que estavam discutindo a reforma política e Aécio era Presidente de um partido.

Devemos sempre considerar a presunção da inocência, mas seria bom o Ministro Gilmar, em respeito ao cidadão e considerando-se que a transparência sempre tem efeito salutar, liberasse o número de ligações que fez para cada um dos outros Presidentes de partido, para que não fique a falsa impressão que discutiu apenas com um só.

Talvez o Ministro devesse lembrar o que ensinava Ulisses Guimaraes: intimidade demais só gera filho ou problema