Presidente de TJ deve ser escolhido após jantar com governador ?

Li, estarrecido, uma nota do site Bahia Notícias que informava haver uma reviravolta na escolha do Presidente do Tribunal de Justiça, da Bahia, após jantar com o governador Rui Costa, no Palácio de Ondina .

Segundo o site, além do governador, estariam presentes “ o ex-governador Jaques Wagner, a desembargadora Maria do Socorro, atual presidente do TJ e o desembargador Mário Hirs, maior liderança da Corte”. Como não houve desmentido, acredita-se que o jantar realmente aconteceu. Após o convescote palaciano ficou decidido que o eleito seria o Desembargador Gesivaldo Brito, quando, antes, despontava como favorito, Lourival Trindade.

Soa como normal, dado já ser rotina, não só aqui, mas em todo Brasil, este beija mão ao Legislativo, antes da escolha, mas é absolutamente escandaloso que isso aconteça. Fere, mortalmente, a ideia de uma Justiça independente e a não interferência entre os poderes.