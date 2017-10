Motorista é preso embriagado dirigindo caminhão com 36 toneladas de carga na Bahia, diz PRF

Um motorista de caminhão de 41 anos foi preso no município de Barreiras, oeste da Bahia, dirigindo embriagado um veículo com 36 toneladas de fertilizante.

O flagrante ocorreu na manhã de segunda-feira (23), no Km-801 da BR-242.

O teste com o etilômetro no motorista resultou em 0.57 mg de álcool por litro de ar expelido dos pulmões, número quase duas vezes maior do que índice considerado crime de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro.

O condutor foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Civil, onde irá responder pelo crime de embriaguez ao volante.