Favorito, Cristiano Ronaldo é eleito melhor do mundo pela 5ª vez e iguala recorde de Messi

A rivalidade entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi ganhou um capítulo histórico nesta segunda-feira (23). Das mãos de Maradona e Ronaldo "Fenômeno", o português de 33 anos foi eleito pelo segundo ano consecutivo o melhor jogador do mundo, em cerimônia realizada em Londres, e se igualou ao argentino como maior vencedor da premiação da Fifa, com cinco títulos – o brasileiro Neymar acabou na terceira colocação da eleição.

O atacante do Real Madrid escreveu de vez seu nome da biografia do futebol mundial e, junto a Messi, protagoniza uma das disputas individuais mais acirradas da história da modalidade. A última vez outro jogador alcançou o posto de melhor do planeta foi em 2007, quando Kaká, no Milan, foi agraciado com o troféu.

A temporada de CR7 na Europa começou tímida, mas terminou sendo avassaladora. Pouco efetivo na fase de grupos da Uefa Champions League, ele só tinha marcado três gols até as oitavas de final do torneio europeu. No entanto, ele desencantou a partir das quartas e comandou o bicampeonato seguido do Real. Ele marcou outros nove gols e, na final contra a Juventus, marcou duas vezes na goleada por 4 a 1. De quebra, nessa partida, ele ultrapassou Messi e terminou na artilharia do campeonato, com 12 gols marcados. O revezamento dos craques entre os melhores do mundo é algo nunca antes visto da história do futebol. Quando Kaká foi o melhor jogador eleito pela Fifa, em 2007, Messi foi o segundo e CR7 é o terceiro.

Desde então, vários outros jogadores estiveram juntos à dupla, mas nunca tiveram a oportunidade de vencer. Nestas 11 temporadas, o português só não esteve presente na eleição de 2010, quando o argentino foi acompanhando por seus colegas de clube Xavi e Iniesta, do Barcelona. Além de 2017, Cristiano Ronaldo esteve no topo do futebol mundial nas edições 2008, 2013, 2014 e 2016.