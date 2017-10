SAJ: Inscrições de concurso para professor da UFRB vão até 8 de novembro

A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) recebe inscrições do concurso para professor efetivo do Centro de Ciências da Saúde (CCS), em Santo Antônio de Jesus, até o dia 8 de novembro.

Ao todo são 18 vagas: duas para professor Adjunto A, e 16 para professor Auxiliar A, com titulações em Psicologia e Medicina. Candidatos às vagas devem ser se inscrever exclusivamente pela internet, no site de concursos da instituição. Conforme edital, os documentos para inscrição devem ser encaminhados à Gerência Técnica Administrativa do CCS via postal (Sedex) ou entregues presencialmente, no horário das 8h30 às 11h30 e das 14h às 16h30.

O valor da taxa de inscrição varia de R$ 75 a R$ 200. A relação das inscrições homologadas será publicada até o dia 22 de novembro no site de Concursos da UFRB. A seleção será realizada através de quatro etapas: Prova Escrita (peso 2), Prova Didática (peso 3), Defesa de Memorial (peso 2) e Prova de Títulos (peso 3). A prova escrita está prevista para ser realizada a partir do dia 15 de janeiro.