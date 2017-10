Pré-candidato a presidente da República, Ciro Gomes fará palestra na Uefs

O pré-candidato a presidente da República e vice-presidente nacional do PDT, Ciro Gomes, vai desembarcar em Salvador no dia 31 de outubro para participar no dia 31 de outubro do Ciclo de Palestra sobre a economia brasileira: “Análise do cenário econômico brasileiro: saídas para a crise a contribuição da universidade pública”, na Universidade Federal da Bahia.

Já no dia 1º de novembro, Ciro participará de uma conferência com o mesmo tema, só que na Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs).