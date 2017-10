Aneel reajusta tarifas cobradas em bandeiras das contas de luz; aumento chega a 43%

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) decidiu nesta terça-feira (24) reajustar o valor das bandeiras tarifárias já a partir de novembro deste ano.

A bandeira vermelha em patamar dois, a mais cara, vai subir de R$ 3,50 para R$ 5 a cada 100 quilowatts-hora (kWh), um aumento de quase 43%. Já a bandeira amarela ficou 50% mais barata, passando de R$ 2 para R$ 1.

Os recursos das bandeiras tarifárias são destinados para cobrir o custo da geração de energia quando o nível das usinas hidrelétricas cai e é necessário acionar as termelétricas, que são mais caras. De acordo com o diretor da Aneel Tiago Correia, atualmente o órgão gasta mais com as termelétricas do que arrecada com as bandeiras tarifárias. Em outubro, está em vigor a vermelha em patamar 2.