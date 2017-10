Vitória tem 45,8% de risco de rebaixamento; Bahia aparece com apenas 2,9%

Com apenas oito jogos para o término do Campeonato Brasileiro, o Vitória não vive um bom momento. O time comandado pelo técnico Vagner Mancini ocupa a 17ª posição e possui 33 pontos. De acordo com o estatístico Marcelo Leme de Arruda, do site “Chance de Gol”, do Uol, o Leão aparece com 45,8% de risco de rebaixamento. No entanto, o Avaí, que está fora da zona, tem 80,2%.

A equipe catarinense é a 16ª com 34 pontos. Atlético-GO aparece com 98,2%, seguido por Ponte Preta (68,2%) e Coritiba (59,2%). Já o arquirrival Bahia aparece em uma situação bastante tranquila. O Tricolor tem apenas 2,9% de risco de cair para a Série B. O Esquadrão figura em 12º e conquistou 38 pontos.

O levantamento tem como base o mando de campo dos jogos e o retrospecto das equipes na competição, bem como a dificuldade dos confrontos em função dos adversários O próximo compromisso do Vitória é contra o lanterna Atlético-GO, domingo (29), às 17h (horário de Salvador), no Barradão, enquanto o Bahia vai pegar o Fluminense, às 16h (horário de Salvador), no Maracanã.