Prefeito sanciona Lei que simplifica relação com Microempreendedores

Na tarde desta terça-feira (24), o prefeito José Ronaldo sancionou a Lei nº 182/2017, que institui a Lei Geral Municipal da Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI), de que trata a Lei Complementar Federal 123 de 14 de dezembro de 2006 e dá outras providências.

Com essa Lei, o município pretende a desburocratização na abertura de empresas, facilidade em crédito e financiamento.

Na oportunidade, o prefeito afirmou que será aberta nos próximos dias a Sala do Empreendedor.

“Onde era a Procuradoria Geral do Município, vamos ter esse espaço, com profissionais treinados pelo SEBRAE, que estarão a disposição para atender os empresários. Estamos nos adequando a ulma Lei Federal para facilitar a relação com os empreendedores”.

De acordo com o Secretário de Trabalho,Turismo e Desenvolvimento Econômico, Antonio Carlos Borges Junior, a Lei “simplifica e incentiva a formalização de micros, médias e pequenas empresas de Feira de Santana. Temos 25 mil pessoas cadastradas como microempreendedoras individuais, vamos fortalecer esse segmento, com orientações sobre crédito e formalização”.

Lei do Bem – O Gerente do Sebrae em Feira, Isailton Reis, afirmou que 95% das empresas instaladas na cidade são microempresas. “Eles merecem e precisam de um tratamento diferenciado com o Poder Público, por isso chamamos de Lei do Bem”.