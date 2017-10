'Quem quiser que impeÃ§a', diz Rui sobre Centro de ConvenÃ§Ãµes estadual

O governador Rui Costa (PT) reagiu de forma dura à informação de que precisaria entrar em consenso com a prefeitura para erguer o Centro de Convenções no Parque de Exposições, em Salvador, nas proximidades da Avenida Paralela.

“Não tenho conhecimento disso [da obrigação imposta pelo PDDU]. Vou fazer a obra e quem quiser impedir, que impeça. Vou fazer a obra e não vejo necessidade de aprovação”, afirmou, ao ser perguntado, durante a entrega de 234 unidades habitacionais no Condomínio Residencial Renascer das Mangabeiras, na comunidade de Jardim das Mangabeiras.

Nesta quarta-feira (25), o presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS), Leo Prates (DEM), disse que o governo do Estado precisa encontrar entendimento com a administração soteropolitana para que o prefeito envie ao Legislativo um projeto que libere a construção do empreendimento no Parque de Exposições.

Rui voltou a repetir que o Centro de Convenções do Estado será maior do que o anunciado pelo município e que ele pretende, com o complexo, “disputar eventos internacionais e não só casamentos e formaturas”. “A Bahia merece uma grande estrutura, como tenho dito desde o início. Eu sempre disse que estou preocupado não só em construir um prédio, mas um equipamento que seja gerido por quem conhece e é do ramo e tem cacife internacional”, reforçou.

O governador, no entanto, não cravou uma data para início de operação do empreendimento. “Vamos fazer em parceria com a iniciativa privada e temos os prazos legais que vão correr. Recebemos uma PPP e estamos nesse período para ver se outros interessados vão aparecer. Quem vencer tem um prazo para construir e colocar para operar. Quero que vocês entendam o meu conceito de empreendimento”, pediu.