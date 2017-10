Messi aparece em cartaz de ameaÃ§a do Estado IslÃ¢mico Ã  Copa do Mundo da RÃºssia

Mais uma vez a Copa da Rússia de 2018 é alvo de ameaças de extremistas do Estado Islâmico. Uma matéria publicada no The Mirror nesta terça-feira (24) mostrou o cartaz divulgado pelo grupo, em que aparece Lionel Messi chorando lágrimas de sangue e atrás das grades. Ao lado, uma frase “ você está lutando contra um Estado que não tem a palavra falha em seu dicionário”.

A imagem foi lançada pelo Wafa Media Foundation, uma espécie de porta-voz do Estado Islâmico. O caso não é único: em outras duas ocasiões já haviam sido divulgadas mensagens de terror, entre elas, uma divulgada na semana passada mostra o símbolo da Copa do Mundo ao lado de um homem mascarado e armado, escrito “Espere por nós”.

As ameaças são em retaliação ao apoio da Rússia aos Estados Unidos e ao governo da Síria no conflito. Cerca de 900 campos do EI foram destruídos por bombardeios russos.