Um dia antes de votaÃ§Ã£o, Temer envia ao Congresso pacote bilionÃ¡rio

Na última terça-feira (24), véspera da votação da denúncia na Câmara dos Deputados contra o presidente Michel Temer (PMDB), o governo federal enviou ao Congresso Nacional um pacote de bondades que alcança os R$ 6,3 bilhões. Dentre as benesses com apelo eleitoral e de agrado a municípios estão a entrega de dez mil ambulâncias, a construção de quadras poliesportivas e campos de futebol.

Conforme publicação da revista Época, o projeto ainda poderá receber emendas dos parlamentares, o que permitirá a eles destinar mais recursos para suas bases eleitorais enquanto barganham pelo apoio a Temer.

O deputado Jorge Solla, do PT da Bahia, integrante da Comissão Mista de Orçamento, afirma que irá apresentar emendas para manter as compras de medicamentos dentro do orçamento. "Pagar a conta de manter um presidente corrupto é caro, e pagar a conta de manter duas vezes é muito caro. O problema é quem paga a conta. Quem paga a conta é o povo brasileiro", criticou.

Para a área de Esportes, foram destinados R$ 230 milhões para a "implantação e modernização de infraestrutura para esporte educacional, recreativo e de lazer".

A esse pacote bilionário se soma uma série de outras medidas do governo Temer já tomadas nas últimas semanas para garantir uma votação favorável no plenário da Câmara para barrar a denúncia por organização criminosa e obstrução de Justiça.