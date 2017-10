Noite Literomusical encerra temporada da Quinta dos Bossais

Projeto de música brasileira do Coletivo Culturasss encerra sua primeira temporada com show da banda Baiana Bossa nesta quinta-feira (26), às 21h, na Cúpula do Som. A Quinta dos Bossais integrou atividades formativas em áreas diversas e diferentes linguagens artísticas durante seis semanas.

Este formato de produção cultural, levou para o ambiente do bar momentos inusitados de reflexões coletivas sobre um tema diferente a cada semana e ganhou destaque pelo sucesso de público e crítica. Nesta noite que encerrra a primeira temporada do projeto, a abertura do evento conta com o pocket show literomusical Mousikê&Poíesis e Roda Poético-biográfica NIVIA MARIA VASCONCELLOS, premiada este ano com o Selo Literário João Ubaldo Ribeiro na obra narrativa “A paixão dos suicidas”.

Este encerramento promete ser um grande encontro de literatos e um agradável momento de celebração entre admiradores da literatura brasileira. Após a Roda, Nívia se junta à cantora e compositora Dayane Sampaio e ao músico Cid Fiuza para mais uma apresentação literomusical, modalidade que essa poetiza apaixonante incentiva e difunde há 11 anos em Feira de Santana, e desde então só vê crescer a produção dessa linguagem artística na região.

A noite conta ainda com perfomances de dança da Trupe Mandala, com solos das coreógrafas Antônia Ribeiro, Mariana Figueredo e Viviane Macedo. “A programação do evento pensa na interação das variadas vertentes artísticas e promove formação de platéia dentro de um espaço aconchegante e cultural que é a Cúpula do Som”, destaca Kleyde Lessa, cantora e proprietária da Cúpula do Som Studio Bar.