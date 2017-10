Polícia Federal deflagra nova operação contra desvios em estádio da Copa em Natal

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (26) a Operação Lavat, destinada a desarticular uma organização criminosa investigada na Operação Manus, que prendeu em junho deste ano o ex-ministro Henrique Eduardo Alves e apura desvios de dinheiro na construção da Arena das Dunas, estádio da cidade de Natal usado na Copa do Mundo de 2014.

O ex-deputado Eduardo Cunha também foi alvo de um mandado de prisão preventiva na época. Segundo a Polícia Federal, materiais apreendidos na Manus indicam que mais pessoas participavam da organização criminosa que fraudava licitações em diferentes cidades do Rio Grande do Norte para arrecadar dinheiro para a campanha do governo estadual em 2014.

A operação envolve 110 policiais federais, que cumprem 22 mandados de busca e apreensão, 3 de prisão temporária e 2 de condução coercitiva nas cidades de Natal, Parnamirim, Nísia Floresta, São José de Mipibu e Angicos, no Rio Grande do Norte, além de Brasília.