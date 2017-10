Governo federal inclui 13 aeroportos em lista de privatizaÃ§Ã£o

O governo federal publicou no Diário Oficial da União, desta quarta-feira (25), uma lista de treze aeroportos incluídos no programa de desestatização que deverão ser concedidos à iniciativa privada.

Na lista para futura concessão estão os aeroportos de Vitória (ES), Recife (PE), Aracaju (SE), Maceió (AL), Macaé (RJ), Juazeiro do Norte (CE); Campina Grande e Bayeux, na Paraíba; e Várzea Grande, Rondonópolis, Sinop, Alta Floresta e Barra do Garças, todos no Mato Grosso. "Os aeroportos poderão ser concedidos individualmente ou em blocos, conforme decisão que será subsidiada pelos estudos de modelagem da desestatização", informou o decreto presidencial.