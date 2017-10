Assaltos a ônibus em estradas da Bahia chegam a 470 em oito meses, aponta SSP-BA

Viajar de ônibus por uma estrada baiana, seja ela estadual ou federal, tem sido um drama para muitos passageiros. Nos oito primeiros meses de 2017, o número de assaltos chegou perto de 500.

Foram 470 roubos a ônibus intermunicipais, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-BA) enviados ao Bahia Notícias. Como foram analisados os casos até o oitavo mês do ano, não entrou na lista o assalto a um veículo que fazia a linha Itanhém-Teixeira de Freitas, na última terça-feira (17), na BA-290. Caía a tarde quando homens armados, um com uma arma artesanal, abordaram o veículo da empresa Expresso Brasileiro. Já no interior do ônibus, a dupla não livrou ninguém, roubando motorista, cobrador e passageiros.

Apesar do número alto, a SSP-BA informou que houve redução de assaltos em 21,3%, comparado ao mesmo período de 2016. À época, foram registradas 597 ocorrências com ônibus intermunicipais no estado.

A secretaria declarou que a redução dos números se deve a ações integradas das polícias Civil e Militar em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF-BA), com a realização de blitze e bloqueios. Ainda segundo a secretaria, o telefone 181 (disque Denúncia do interior) pode ser usado pela população para ajudar na prevenção e no combate aos assaltos nas estradas.