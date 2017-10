ServiÃ§os de manutenÃ§Ã£o interrompem abastecimento de Ã¡gua em bairros de Feira de Santana nesta quinta (26)

A Embasa informa que, para possibilitar a realização de serviços no sistema de abastecimento de água, o fornecimento será temporariamente interrompido, a partir das 6 horas desta quinta-feira (26), na região central e bairros de Feira de Santana.

A conclusão do serviço está prevista para a noite do mesmo dia (26), quando o abastecimento começará a ser retomado de forma gradativa. O restabelecimento total se dará em até 48 horas. A Embasa recomenda aos usuários que façam o uso racional da água no período. Imóveis que contam com reservação adequada não sentirão os efeitos da interrupção.

Bairros afetados: Centro, Kalilândia, Serraria Brasil, Brasília, Eucalipto, Jomafa, Tomba, Baraúnas, Estação Nova, Ponto Central, Queimadinha, Coronel José Pinto, Feira X, Feira IX, Muchila, Jussara e Pedra do Descanso.