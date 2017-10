Bandidos roubam malote de R$ 95 mil de casa lotÃ©rica em Feira

Um malote de R$ 95 mil foi roubado nesta quarta-feira (25), dentro de um shopping na cidade de Feira de Santana.

O dinheiro era transportado por uma funcionária de uma casa lotérica, quando um criminoso fez a abordagem com um revólver, no momento em que ela iria fazer o depósito em uma agência bancária.

Policiais militares da 66ª Companhia Independente (CIPM) informaram, em nota, que foram acionados mas não conseguiram encontrar os suspeitos.

A partir das investigações, foi constatado o envolvimento de dois homens na ação, mas um deles teria ficado do lado de fora do centro de compras, à espera do comparsa em uma moto.

Após o roubo, a dupla fugiu. Policias fizeram ronda na área, mas ninguém foi preso.