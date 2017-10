Centro de Convenções: Neto promete avaliar pedido de Rui Costa para construção na Paralela

Para que o governador Rui Costa (PT) construa o Centro de Convenções da Bahia onde hoje funciona o Parque de Exposição, terá que dialogar com o prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), seu adversário político. Caberia ao democrata encaminhar o projeto de lei para a Câmara Municipal de Salvador tratando da implantação do equipamento na Paralela.

É o Legislativo quem autoriza a construção de imóvel no local, desde que foram aprovados o PDDU e a Louos.

Apesar disso, Neto evitou adiantar qual será o seu posicionamento diante do possível pedido de Rui Costa. "Quando for concreto [o pedido do governo], a gente avalia. Por enquanto, não passa de discurso, de propaganda", alfinetou.

Neto, que reinaugurou a Biblioteca Edgard Santos, na Ribeira, reafirmou que Salvador não comporta dois centros de convenções. "Acho desnecessário. O que vamos construir comporta grandes eventos. Eu sugiro que ele empregue o dinheiro na Segurança Pública da nossa cidade, aumentado o efetivo da nossa policia, investindo em tecnologia", ensinou.