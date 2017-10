MPF solicita instauração de inquérito da PF sobre suposta fraude em concurso da Ufba

O suposto esquema de fraude no concurso para servidor técnico-administrativo da Univerdade Federal da Bahia (Ufba), cujas provas acontecem neste domingo, 29, será investigado pela Polícia Federal da Bahia (PF-BA). O Ministério Público Federal da Bahia (MPF-BA) requisitou nesta quarta-feira, 25, a instauração do inquérito para o início das investigações, que envolve uma organização criminosa especializada na venda de gabaritos e provas de concursos em todos o país.

Ainda nesta quarta, o MPF distribuiu as representações para o 4º Ofício Criminal, sob atuação do procurador Oliveiros Guanais, na área criminal, e também já solicitou outra distribuição de representação para a área cível, a quem caberia a decisão sobre a possibilidade de cancelamento ou adiamento do certame.

A suspeita de fraude no concurso da Ufba veio à tona após a Polícia Civil da Paraíba, por meio da Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF), deflragrar nova fase da Operação Gabarito, que investiga uma rede especializada neste tipo de crime.

Durante a operação, a DDF descobriu a atuação dos criminosos no concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJPE) por meio da interceptação de conversas no WhatsApp envolvendo um dos líderes da organização. Outras conversas pelo mesmo aplicativo apontam que a quadrilha também atuaria na prova da Ufba, em Salvador.

Até o momento, o concurso está mantido para acontecer neste domingo, 29, com a participação de 72.066 candidatos.