Tasso Jereissati admite que pode disputar eleição para presidência do PSDB

O presidente interino do PSDB, senador Tasso Jereissati (CE), admitiu pela primeira vez que poderá ser candidato para disputar a eleição para a presidência tucana em dezembro deste ano. De acordo com o senador, ele está consultando correligionários e familiares sobre o assunto antes de oficializar a sua posição no pleito.

"Depois de ontem, o presente está definido, vamos passar o ano que vem com um governo enfraquecido, com uma boa equipe econômica, mas atravessando a pinguela aos trancos e barrancos. O problema agora é pensar no futuro, e futuro não é só 2018, e sim o que vamos ser e o que queremos para o País", disse o tucano.