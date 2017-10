II Fórum de Conscientização política acontece amanhã em Feira

Acontece amanhã (28), o II Fórum de Conscientização Política de Feira de Santana. O evento, coordenado pelo médico Eduardo Leite, vai ter debates políticos conscientes, apartidários e sem ideologia ou credo de qualquer natureza.

“Queremos a consciência social das pessoas e não apenas informá-las politicamente”, pontua.

O será realizado no Hotel Atmosfera e terá a presença de mais de 15 palestrantes, entre eles: Eduardo Platon ("Desafios Para os Novos Partidos Políticos"), Fernando Holiday ("Há Espaço na Política Para o Jovem?" e "Cota Racial: Direito?"), César Oliveira (Novas escolas médicas, há espaço?), Fernando Lima ("Política e Religião"), Mayra Pinheiro ("Participação do Médico na Política"), Priscila Chammas ("Liberalismo: Realidade Para o Brasil") e Vladimir Aras ("Corrupção Transnacional no Caso Lava Jato").

O evento possui carga horária de 8 horas para estudantes. As inscrições podem ser feitas por meio dos pontos de venda Central Mix e na clinica São Vicente. Mais informações: (75) 9-9841-1414