AtualizaÃ§Ã£o do WhatsApp permite apagar mensagens jÃ¡ enviadas; veja como funciona

A atualização mais recente do WhatsApp dá ao usuário a opção de apagar uma mensagem já enviada, antes que o contato a veja. A novidade já está disponível para Android, iOS e Windows Phone, e funciona desde que você e seu contato tenham a versão atualizada do aplicativo.

Para apagar a mensagem específica, é preciso abrir a conversa onde está a mensagem que se quer apagar, tocar e segurar a mensagem, selecionar "Apagar" no menu e, depois, "Apagar para Todos".

A mensagem só poderá ser apagada até sete minutos após o envio. Caso a opção tenha sido concluída, aparecerá na tela do seu contato, ao invés do texto que você escreveu, "Esta mensagem foi apagada".

Do mesmo modo, se você vir tal frase em uma conversa, significa que o remetente apagou sua mensagem para todos. A equipe do WhatsApp explica que, apesar da funcionalidade, é possível que oc ontato veja a mensagem antes de ela ser apagada ou se o processo não for realizado com sucesso - neste último caso, não será enviado um aviso de falha no procedimento.