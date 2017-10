CIA tentou contratar mafioso para matar Fidel Castro, dizem documentos

Entre algumas das informações presentes nos documentos confidenciais sobre a morte o presidente John F. Kennedy, divulgados na quarta-feira (25) pelos Estados Unidos, estão a de que o FBI tentou contratar a máfia para assassinar o então presidente de Cuba, Fidel Castro. As informações são da rede de televisão CNN.

Um documento de 1975, que detalha o papel da CIA em assassinatos estrangeiros, revela o plano para assassinar Castro logo nos primeiros dias do governo Kennedy, que foi de 1961 a 1963, ano de sua morte.

O relatório informa que Robert Kennedy, então procurador-geral dos EUA e irmão do presidente americano, disse ao FBI que a CIA contratou um intermediário "para se aproximar de Sam Giancana com uma proposta de pagar US$ 150 mil para contratar um atirador para entrar em Cuba e matar Castro".