ONU diz que cerco impede entrada de alimentos em região da Síria

A situação humanitária nos arredores sitiados do leste da cidade síria de Damasco, capital da Síria, é "um ultraje", e as partes do conflito devem permitir que alimentos e remédios cheguem a ao menos 350 mil sírios aprisionados, disse o alto comissário da Organização das Nações Unidas (ONU) para os direitos humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein, nesta sexta-feira (27).

"As imagens chocantes do que parecem ser crianças gravemente subnutridas que emergiram nos últimos dias são uma indicação assustadora do sofrimento do povo em Ghouta Oriental, que agora está enfrentando uma emergência humanitária", disse Zeid em um comunicado.