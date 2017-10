Mega-Sena pode pagar R$ 20 milhÃµes em concurso deste sÃ¡bado

O prêmio do sorteio da Mega-Sena deste sábado (28) pode ser de R$ 20 milhões para o apostador que acertar as seis dezenas.

O concurso 1.982 será realizado às 20h, no horário de Brasília, em Carandaí (MG). Com o valor integral do prêmio, o ganhador poderá investir em 133 carros de luxo ou receber R$ 100 mil mensais em rendimentos, se optar por investir na poupança.

As apostas podem ser feitas até as 19h (no horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.