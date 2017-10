O Brasil apresenta a média de um roubo ou furto de veículo por minuto em 2016. Foram 557 mil no ano passado, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. As informações foram divulgadas pela Folha.

Segundo a reportagem, o número significa um crescimento de 8% em relação ao ano anterior, de acordo com informações de 25 Estados e do DF (o levantamento exclui apenas o Acre, que não enviou dados). E 41% dos crimes estão concentrados nas capitais.

Considerando a soma de furtos e roubos de veículos proporcionalmente à frota de cada Estado, o Rio é campeão, com taxa de 916,7 crimes do tipo por 100 mil carros –em números absolutos, 58,5 mil casos. Goiás é o segundo.

No mesmo período, entre as capitais, ganha Porto Alegre, com 1.446 furtos e roubos por 100 mil. Salvador ocupa o oitavo lugar, com 908 registros. Em segundo lugar surge Porto Velho, com 1.280, depois aparece São Paulo, com 1.061 casos.