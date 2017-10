Temer passa bem apÃ³s cirurgia na prÃ³stata e deve receber alta na segunda-feira

O presidente Michel Temer se recupera bem após cirurgia na próstata realizada nesta sexta-feira (27). O médico do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo e cardiologista do presidente Michel Temer, Roberto Kalil Filho, afirmou no fim da manhã deste sábado (27) que o presidente está "clinicamente muito bem" e que deve ter alta na segunda-feira (29). Ele, inclusive, deve retornar a Brasília na quarta-feira e retornar ao trabalho.

Temer foi internado no hospital, localizado na capital paulista, no início da noite com quadro de retenção urinária por hiperplasia benigna da próstata. O problema foi descoberto na quarta-feira (25), dia da votação da segunda denúncia contra ele na Câmara dos Deputados, quando o presidente foi internado no Hospital do Exército após sentir-se mal e foi constatada a obstrução urológica.