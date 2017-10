Saiu para uma aposta feita em Curitiba, no Paraná, o prêmio da Mega-Sena, concurso 1982, sorteado ontem, sábado. Eis os números: 04, 14, 20, 24, 46 e 50.

O ganhador receberá o prêmio de R$ 20.777.195,15.

A Quina teve 45 apostas ganhadoras. A Quadra acusou 4.144 apostas ganhadoras com R$ 864,54. As informações são do site da Caixa Econômica Federal.