Brasil teve um roubo ou furto de carro por minuto em 2016, diz levantamento

O Brasil teve, em média, um roubou ou furto de carro por minuto em 2016, de acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ao todo, foram registrados 557 mil ocorrências deste tipo, um aumento de 8% em relação ao ano anterior. Os números consideram estatísticas de 26 estados (exceto Acre) e Distrito Federal.

O levantamento aponta ainda que 46% dos casos se concentram nas capitais – Porto Alegre lidera com 1.446 casos, seguida de Porto Velho (1.280), São Paulo (1.061), Goiânia (983), Natal (980), Rio de Janeiro (953), Manaus (939), Salvador (908), Fortaleza (889) e Teresina (787).

No ranking entre os estados, a Bahia registrou uma taxa de 471-620 por 100 mil habitantes, mas não está entre os 10 com maior número de casos. O Rio de Janeiro lidera com 917 casos a cada 100 mil habitantes, seguido de Goiás (799), Pernambuco (785), Amazonas (766), Distrito Federal (747), São Paulo (691), Alagoas (625), Rio Grande do Norte (621), Rondônia (603) e Roraima (598).