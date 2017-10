Os interessados em participar do leilão de bens considerados inservíveis do patrimônio municipal, podem visitar os lotes. O leilão está marcado para o dia 7 de novembro, a partir das 9h, no Ginásio de Esportes Oyama Pinto, no Campo Limpo.

Os interessados em participar do leilão, pessoa física e jurídica, poderão fazê-lo na modalidade presencial ou pela internet – lances no site oficial do leiloeiro. Os bens foram divididos em 73 lotes, onde estão expostos, e avaliados em R$ 97,4 mil. São veículos, sucatas diversas, câmeras fotográficas, condensadores de água, estantes de aço. A visitação será em horário comercial.

Os interessados poderão obter informações na Divisão de Patrimônio, na Avenida Sampaio, 344, Centro, Feira de Santana, Bahia, no horário das 09h às 12h das 14h às 17h de segunda-feira a sexta-feira ou com o Leiloeiro Sr. Rudival Almeida Gomes Júnior, telefones: (71) 98211-2013/ 3327-2999. A íntegra do Edital estará disponível nos sites www.feiradesantana.ba.gov.br, www.rjleiloes.com.br e rudival@rjleiloes.com.br.

Os lotes do número 1 a 52 encontram-se à rua Gonçalo Alves Boaventura, S/N, portão 1 do Joia da Princesa.

Os de número 53 a 62 e de 64 a 66 e 73 estão no Pátio do Departamento de Veículos, à rua Tupinambá, s/n – Campo do Gado Velho.

Os lotes 63 e 67 encontram-se no Pátio do Parque do Saber, à rua Tupinambás, s/n – Campo do Gado Velho.

Os de 68 a 70 estão na Secretaria de Administração - Divisão de Patrimônio, à avenida Sampaio, 344 – Centro.

Os lotes 71 e 72 encontram-se na Garagem da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, à rua Tubinambá S/N – Campo do Gado Velho.