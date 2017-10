Após as duas últimas edições passearem por outros espaços públicos de Feira de Santana, o projeto ‘Rua Viva: mobilidade e lazer com segurança no trânsito’ retorna, neste domingo, 29, para a Avenida Getúlio Vargas e promete, das 8h às 12h, momentos de muita diversão, saúde e bem estar ao público feirense.

Aulas de swing baiano e de axé, exercícios de aquecimento e alongamento, além de ginástica funcional garantem a programação voltada aos pais, mães e amigos que buscam preservar a saúde praticando atividades físicas em um local seguro e totalmente monitorado por prepostos da Superintendência Municipal de Trânsito (SMT), da Guarda Municipal e da Polícia Militar. A partir das 10h a programação musical será sob o ritmo das canções do artista Dan Silveira, algumas delas produzidas especialmente para o projeto.

Além de estimular o cidadão a se apropriar da cidade por uma opção segura e agradável para o lazer ao ar livre, como andar de bicicleta, patins, skate e organizar piqueniques sob as árvores da Getúlio Vargas, a Prefeitura Municipal de Feira de Santana (PMFS) e a SMT destacam o Núcleo de Educação para o Trânsito para a realização de sessões de cineminha e pipoca com foco no público infantil. Na oportunidade são exibidos vídeos educativos que retratam a importância e o respeito aos sinais de trânsito.

“Através desta ação vamos gradativamente conscientizando as crianças de nossa cidade a serem multiplicadoras sobre as responsabilidades no trânsito, a exemplo de ter atenção às placas, aos sinais do semáforo e as faixas de segurança para travessia de pedestres, bem como a importância do uso do cinto de segurança e da cadeirinha, principalmente no alerta aos pais”, ressalta Maurício Carvalho, responsável pelo projeto.

A criançada ainda poderá se divertir aprendendo mais sobre noções de trânsito com a nova pista de 12 metros de comprimento, em formato de circuito, composta de quatro faixas e sinalização horizontal, canteiro central, minisemáforos e miniplacas de sinalização. Quem também não vai faltar é o palhaço Albertão e toda a sua energia contagiante.

Quanto ao tráfego de veículos Carvalho ressalta que não haverá impacto para o fluxo do trânsito local. O isolamento será apenas em um dos lados da Getúlio - no sentido ao viaduto que liga à Avenida Nóide Cerqueira. A área de interdição fica entre as ruas Paris e Saracura.

“Os condutores de veículos e motocicletas poderão optar por vias alternativas, a exemplo da Rua Marechal Castelo Branco, no bairro Capuchinhos, com entrada pela rua Luís Bahia, e outra opção de retorno pela Rua Nova York”, orienta o titular da pasta.

Como ocorre em todas as edições, a comunidade em geral poderá curtir o domingo e aproveitar para aferir a pressão arterial e/ou se submeter a testes de glicemia com técnicos da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

O Rua Viva mobiliza o público com a campanha nas redes sociais (Facebook e Instagram) pela hashtag #ruavivafsa.