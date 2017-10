LÃºcio Vieira Lima emprega piloto de aviÃ£o como assessor na CÃ¢mara

Piloto de avião, Francisco Cezar Martins Meireles é também lotado no gabinete do deputado federal Lúcio Vieira Lima (PMDB).

A informação é da Folha de São Paulo. Segundo a publicação, o salário do piloto-assessor é de R$ 14,3 mil desde março deste ano. No período, ele fez pelo menos sete voos no comando da aeronave PT-LKB, modelo Cessna 40, aeronave que está em nome de Afrísio Vieira Lima (morto em 2016), pai de Lúcio e do ex-ministro Geddel Vieira Lima (PMDB).

Os irmãos Lúcio e Geddel são alvo de inquéritos que investigam a ocultação de R$ 51 milhões encontrados em um apartamento em Salvador que, segundo a Procuradoria, seriam provenientes de propinas. Geddel está preso preventivamente em Brasília.