Rafael Velame é a aposta da Rádio Globo em Feira de Santana

O polêmico jornalista Rafael Velame conhecido pela sua atuação na internet há mais de 10 anos através dos portais FS online, Blog da Feira, Bahiagora e do Blog do Velame, estreia nesta segunda-feira (09), como âncora do Café das 6, programa da nova Rádio Globo, em Feira de Santana.

A Rádio Globo entrou no ar na frequencia 90,5 FM usada anteriormente pela Transamérica Light e trouxe uma programação bastante inovadora e nomes como Otaviano Costa, Adriane Galisteu e Fernanda Gentil na grade. No Café das 6, Velame, que está na sua primeira experiência no rádio, dividirá a bancada com o radialista Robson Brito e terá o apoio do repórter Adilson Muritiba na editoria de esportes.