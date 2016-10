Senai tem mais de 1.200 vagas gratuitas na Bahia

Quem está cursando a partir do 9º ano do ensino fundamental ou já concluiu o ensino médio e tem entre 14 e 21 anos tem uma oportunidade de almejar novos rumos para a carreira.

O melhor: sem pagar nada. O Senai-BA está com 1.223 vagas em 14 cursos gratuitos em 19 municípios baianos para a área de aprendizagem industrial básica. Dessas, 240 são em Salvador.

As inscrições podem ser feitas até o dia 13 de novembro exclusivamente pela internet, no site www.fieb.org.br/senai . Além da qualificação ainda há uma esperança de contratação no final do curso, pois há uma forte demanda da indústria por profissionais capacitados.