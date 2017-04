Confira as oportunidades de emprego em Feira de Santana

O SineBahia divulgou as vagas de emprego para a segunda-feira (3) na cidade de Feira de Santana.

Os interessados devem ir aos postos do órgão, com carteira de trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade. As oportunidades divulgadas são apenas algumas das que estão disponíveis. Para consultar a lista completa, é preciso comparecer à uma unidade do SineBahia.

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Superior completo em Administração, Secretariado, pedagogia ou áreas afins.

Experiência mínima de 06 meses na carteira

CNH B

Inglês básico

01 vaga

PROFESSOR DE QUÍMICA NO ENSINO MÉDIO

Superior completo em química

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Disponibilidade de horário

01 vaga

TÉCNICO EM SISTEMAS PARA INTERNET

Superior completo ou em andamento (a partir do 5º semestre)em sistemas de informação, ciência ou engenharia da computação

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Conhecimento básico de suporte em ambiente microsoft, redes e internet, conhecimento em sql (transact sql), desejável adm em mssql

01 vaga

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Ensino Superior completo em administração

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 vaga