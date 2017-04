Mais 29 delegados e escrivães são nomeados em quarta chamada do concurso da Polícia Civil

Novos 29 servidores deverão ser nomeados para a área de segurança pública nesta sexta-feira (7). Assim, com essa quarta nomeação para concurso público da Polícia Civil, 15 delegados e 14 escrivães vão integrar o quadro de funcionários do Estado, o que totaliza 652 novos servidores nomeados na área – 52 a mais do que o previsto para o concurso.

O governo explica que enfrentou dificuldades para convocar os aprovados no concurso lançado em 2013 por conta do limite prudencial de gastos com pessoal, que já havia sido atingido. Dessa forma, o Estado ficava impedido de convocar novos servidores.

Assim, a solução encontrada foi realizar consultas no Tribunal de Contas do Estado (TCE), a fim de apurar as vagas decorrentes de aposentadorias, falecimentos, exonerações e demissões, já que a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) não fixa um prazo para o levantamento dessas vacâncias.

Dessa forma, o governo ressalta que as nomeações desta sexta estão em consonância com as consultas realizadas junto ao TCE e à Procuradoria Geral do Estado (PGE). Como o prazo de validade do edital é até o próximo dia 14, essa foi a última nomeação do concurso. Segundo informações divulgações pelo governo estadual, nenhum candidato que tenha sido aprovado em situação normal está aguardando convocação. Dentro de um ano foram nomeados 138 delegados, 436 investigadores e 78 escrivães.