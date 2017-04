Secretaria divulga resultado final de provas objetivas do concurso da Agerba

A Secretaria da Administração (Saeb) publicou, no Diário Oficial do Estado (DOE) deste final de semana, o resultado definitivo das provas objetivas do concurso público da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba). Os candidatos habilitados ainda poderão verificar o resultado provisório da prova discursiva, disponível no site da organizadora do concurso, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação.

Com esta portaria, se iniciou o prazo de dois dias para a interposição de recursos sobre o resultado provisório da prova discursiva. Serão concedidas vistas à folha de respostas da prova no site da organizadora , onde também poderá ser interposto o recurso pelos candidatos que assim desejarem. Será ainda divulgado o resultado dos recursos interpostos com relação às provas objetivas. As listas estarão disponíveis tanto no site do instituto quanto no Portal do Servidor.

As próximas fases são a publicação do resultado definitivo das provas discursivas e a avaliação de títulos, esta última exclusiva aos candidatos habilitados ao cargo de Especialista de Regulação. O certame, realizado no dia 12 de fevereiro, registrou cerca de 17 mil inscritos, que concorreram a uma das 60 vagas – sendo 30% para candidatos que se declaram negros e 5% para pessoas com deficiência.

O concurso é promovido pela Saeb e atende ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado entre Agerba e Ministério Público Estadual. Para sanar dúvidas, basta consultar o edital, publicado no DOE do dia 17 de novembro de 2016, ou acompanhar as novidades no Portal do Servidor e no site da organizadora.