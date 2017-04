IBGE tem 3 mil vagas na Bahia

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou, nesta segunda-feira (10), dois editais para selecionar 26 mil pessoas em caráter temporário.

Eles serão empregados durante cinco meses para a realização do 10º Censo Agropecuário. As inscrições devem ser feitas a partir das 14h do dia 10 de abril até as 23h59 do dia 9 de maio pelo site. A taxa varia de R$ 41 a R$ 78.

As vagas são para nível médio e superior e têm remuneração de R$ 1,5 mil a R$ 4 mil, a depender do cargo. Segundo o IBGE, do total de vagas, 3 mil serão destinadas à prestação do serviço na Bahia.